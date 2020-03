Gesloten brug zorgt voor extra verkeershinder Margo Koekoekx

02 maart 2020

14u12 3

Grote hinder tijdens de spits maandag 2 maart. De Willemsbrug (blauw brugje) is al een week afgesloten wegens werken maar de grootste hinder werd voor het eerst vanochtend vastgesteld. Dit gezien het de eerste werkdag is na de krokusvakantie. Omleidingen staan duidelijk aangegeven. Hou rekening met meer verkeer over de Verbrande Brug in Grimbergen en de Europabrug in Vilvoorde.