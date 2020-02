Gemeentebestuur wil kinderopvang fors duurder maken en de OCMW-onthaalouders afschaffen Margo Koekoekx

20 februari 2020

07u25 7 Grimbergen Ophef in Grimbergen. Het gemeentebestuur is er van plan om de OCMW-dienst voor onthaalouders af te schaffen. Bovendien zou de kostprijs van voor- en naschoolse opvang fors stijgen volgens oppositiepartij CD&V. “Onverantwoord”, vinden Trui Olbrechts en Jelle De Wilde (beide CD&V) die kinderzorg hoog in het vaandel dragen .

De Grimbergse mama’s en papa’s zullen voortaan dieper in de geldbuidel moeten tasten om hun kroost te laten opvangen. Dat berekenden Trui Olbrechts en Jelle De Wilde van oppositiepartij CD&V op basis van het voorlopige akkoord van het schepencollege. “Ouders die hun kind om 7.45 uur naar de vooropvang brengen, en zoon of dochter terug ophalen om 16.15 uur betalen momenteel ongeveer 42 euro per maand voor buitenschoolse opvang”, zegt Olbrechts. “Met de nieuwe regeling zullen zij 79,20 euro per maand moeten betalen, een prijsstijging van bijna 90%.”

Voor Bruno Vereecken (46) - papa van vier - zal het een serieuze meerkost betekenen. “Ik probeer mijn kinderen na 8 uur ‘s ochtends aan de schoolpoort af te zetten om de ochtendopvang te vermijden en enkel gebruik te maken van de naschoolse opvang. Dat lukt dankzij mijn flexibele werkuren, maar niet iedereen kan daar op rekenen”, zegt Vereecken. Daar waar hij nu 96 euro per maand betaalt voor de vier kinderen samen zou dat in de toekomst 258,40 euro per maand worden, goed voor een stijging van 170%.

Schepen van onderwijs, Karlijne Van Bree (Vernieuwing) bevestigt dat de prijzen vanaf september 2020 zullen stijgen. “We vergeleken onze prijzen met die van de kinderopvang in de omliggende gemeentes, en we zouden ons gelijkstellen met Dilbeek”, zegt Van Bree. “Het precieze bedrag van de stijging wordt wellicht pas in de zomervakantie bepaald. Ik ga nu niet op de feiten vooruitlopen.”

Onthaalouders

Niet alleen de voor- en naschoolse opvang wordt duurder, ook de OCMW-dienst voor onthaalouders worden afgeschaft. “Zowel de vraag als het aanbod zijn de laatste jaren gedaald blijkt uit onze evaluatie. In 2015 hadden we nog 99 kindjes die naar 18 onthaalouders gingen, in 2019 waren dat nog 51 kindjes naar 8 onthaalouders en ondertussen zijn er maar 6 onthaalouders meer over”, zegt Anne Laure Mouligneaux (N-VA), schepen van Welzijn.

Volgens Mouligneaux ligt de vraag naar flexibiliteit aan de basis voor de dalende vraag. “Werkuren van ouders zijn steeds wisselender waardoor een crèche een makkelijkere oplossing is voor velen. Het is wel een feit dat we een beroep moeten doen op Kind en Gezin gezien de vraag daar groter wordt en er geen plaats meer is in de bestaande crèches. Onthaalouders zullen een persoonlijk gesprek met ons hebben om te bekijken welke organisatie het best bij hen past. Gezien er een geringe vraag is, kunnen we daar geen eigen dienst bij het OCMW meer voor voorzien. Daarnaast gaan twee van de drie personeelsleden op pensioen en maakt de derde een overstap naar een andere functie.”

CD&V zou het liefst zien dat onthaalouderdienst behouden blijft. “Na het afschaffen van de maaltijdbedeling aan huis en de voetverzorgingsbonnen willen we de kinderzorg hoog in het vaandel houden. Wij gaan dus op de gemeenteraad van komende donderdag voorstellen om de OCMW-dienst van onthaalouders te behouden”, besluit Olbrechts.