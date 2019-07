Gemeentebestuur wil inzetten op nieuwe centrale bibliotheek in Strombeek: boeken toe voor deelbib in Charleroyhoeve? DBS

16 juli 2019

14u35 0 Grimbergen Het ziet er naar uit dat de Grimbergenaren op termijn steevast naar Strombeek-Bever zullen moeten voor een bezoek aan de bib. Het gemeentebestuur wil namelijk inzetten op één nieuwe centrale bibliotheek waar digitaal de norm gaat zijn. Daardoor zou de deelbibliotheek in het centrum sluiten. Oppositiepartij Groen betreurt dit. “Deze locatie wordt nog druk bezocht door volwassenen (36.000 uitleningen per jaar) én schoolkinderen. Inwoners van de Borgt, Beigem en Humbeek zullen veel meer moeite moeten doen om aan een goed boek te geraken.”

De deelbibliotheek in de Charleroyhoeve wordt volgens Groen nochtans druk bezocht door inwoners van Grimbergen centrum en ook vooral door alle scholen die in het centrum gevestigd zijn. “Met de klas naar de bib gaan, is een fijne manier om kinderen in contact te brengen met boeken”, zegt gemeenteraadslid Linda De Prée. “De kinderen laten grasduinen tussen een groot aanbod boeken, waar ze dan zelf één of meerdere exemplaren van mogen lenen om dan thuis nieuwsgierig te ontdekken in welk verhaal ze belanden door dit boek te lezen, is een mooi onderdeel van het pedagogische project. Hoe gaan dergelijke bibliotheekbezoeken gepland worden in de toekomst? Het zal alleszins veel moeilijker worden om met deze kinderen op regelmatige basis deze uitstap te doen.”

“De bib in Grimbergen wordt daarenboven ook nog druk bezocht door volwassenen", vervolgt De Prée. “Er waren telkens zo’n 36.000 uitleningen de laatste jaren. Als de gemiddelde bezoeker vier boeken meeneemt, is dit gelijk aan zo’n 9.000 extra verplaatsingen naar Strombeek bij de sluiting van het filiaal in Grimbergen. Ook werd er best wat geïnvesteerd om deze locatie in te richten. Daarnaast zullen ook inwoners van de Borgt, Beigem en Humbeek meer moeite moeten doen om aan een goed boek te geraken. Gelukkig worden de uitleendiensten voor scholen daar wel behouden, en hopen we dat dit ook voor Grimbergen centrum zal ingevoerd worden. Voor jongeren vanaf de middelbare school, volwassenen en ouderen, is er echter geen makkelijke oplossing. Een ritje met fiets, bus of auto naar Strombeek zal voor velen niet te vergelijken zijn met een ritje naar Grimbergen…”

Cultuurschepen Philip Roosen (N-VA) geeft toe dat er plannen in die richting zijn. “We denken er inderdaad aan om een nieuw grote bib te bouwen in Strombeek-Bever. De vraag wat is wat er dan met de deelbibliotheek in Grimbergen moet gebeuren. We zitten wat in onze maag met de scholen. Kinderen in contact brengen met boeken is inderdaad heel belangrijk. In oktober staat er een overleg gepland met de schooldirecteurs om te bekijken hoe zij de contacten met de bib ervaren en wat de opties zijn. We zullen op zoek moeten naar alternatieven. Een bibliobus laten rondrijden is een optie zodat de bib naar de kinderen toe komt. Misschien is dat ook beter dan een deelbib waar eigenlijk maar weinig afname is maar waar wel personeel moet voor worden ingezet.”

Volgens Roosen is de ingreep wel nog niet voor morgen. “De deelbibliotheken zullen pas sluiten als er effectief een nieuwe bib is en dan spreken we toch nog over een termijn van een paar jaar. Zelfs al kiezen we voor dat scenario, dan zullen we ervoor zorgen dat de kinderen toch nog minstens één of twee keer per jaar in de ‘echte’ bib komen. Dat kan bijvoorbeeld in combinatie met een zwembeurt in het Pierebad als er dan toch een busrit naar Strombeek-Bever is voorzien.”