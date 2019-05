Gemeentebestuur gaat locatie voor nieuw jeugdhuis voorzien DBS

24 mei 2019

18u50 0 Grimbergen Het gemeentebestuur heeft zich op de gemeenteraad geëngageerd om voor het nieuwe jeugdhuis De Duif binnen een redelijke termijn een locatie te voorzien. 30 raadsleden stemden voor, 2 tegen.

De consensus verliep wel niet helemaal van een leien dakje. Eerst werd ter stemming gelegd of de jongeren van jeugdhuis De Duif zich in een loods onder het CC Strombeek mochten vestigen. Maar dat bleek iets de voortvarend. Na een pauze kwam er een minder concreet voorstel, dat wel aanvaardbaar was voor de meerderheid.

Zo ging de gemeenteraad uiteindelijk akkoord met de stelling: ‘De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen om een locatie ter beschikking te stellen voor jeugdhuis De Duif en dit binnen een redelijke termijn’.

In de tweede helft van juni komen de schepen van jeugd Tom Gaudaen (Open Vld) en het bestuur van jeugdhuis De Duif samen om de verschillende mogelijkheden te bekijken. Na dat gesprek zal duidelijk worden waar het jeugdhuis in de toekomst zal komen.

Het idee voor een nieuw jeugdhuis ontstond ruim een jaar geleden. “We troffen in Strombeek-Bever een leegstand pand aan en kwamen er regelmatig in samen. In enkele weken tijd zaten we er plots met twintig man. Dat was voor ons het bewijs dat Strombeek nood heeft aan een eigen jeugdhuis”, aldus de initiatiefnemers.