Gemeente ondertekent Burgemeestersconvenant 2030 niet en komt met eigen ‘realistisch’ klimaatplan Dimitri Berlanger

11 juni 2019

15u39 0 Grimbergen Grimbergen is niet van plan om het ‘Burgemeestersconvenant 2030’ te ondertekenen. De gemeente wil zich niet laten vastpinnen op de Europese klimaatdoelstellingen en gaat een eigen ‘realistisch’ klimaatplan opstellen. Groen spreekt van ‘een gemiste kans’.

Met meer dan 400 ondertekenaars is België een van de kampioenen van het Burgemeestersconvenant. Dit verdrag brengt duizenden lokale en regionale besturen samen, die zich er vrijwillig toe engageren om een doeltreffend klimaat- en energiebeleid uit te bouwen in hun stad of gemeente. De gemeenten in kwestie zich engageren zich om zich verder voor te bereiden op klimaatverandering en de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen via energie-efficiënte maatregelen en het inzetten van hernieuwbare energie.

Zopas bleek op de gemeenteraad dat de nieuwe meerderheid niet van plan is om het ‘Burgemeestersconvenant 2030’ te ondertekenen.

Onbegrijpelijke beslissing

Tot ongenoegen van oppositiepartij Groen. “Hierdoor mislopen we steun en tips van andere lokale overheden en mogelijk zien we ook belangrijke subsidies aan onze neus voorbijgaan”, reageert fractieleider Eddie Boelens. “En hoe kunnen Grimbergenaren de klimaatinspanningen van de gemeente toetsen? We kunnen ze al zeker niet vergelijken met die van andere gemeenten die het convenant wél zullen ondertekenen. Het is onbegrijpelijke beslissing zeker als je weet dat het ondertekenen van dit Convenant ook geen enkele sanctie inhoudt bij het niet behalen van de doelstellingen.”

“We willen ons niet laten vastpinnen op de eisen en doelstellingen naar CO2-uitstoot toe”, zegt milieuschepen Eric Nagels (Vernieuwing). “Dat wil echter niet zeggen dat we niet op alle mogelijk beleidsniveaus zullen inzetten op klimaat en duurzaamheid. We gaan dan ook voor een eigen ‘realistisch’ klimaatplan.” Nagels houdt wel nog een slag om de arm. Mocht blijken dat Grimbergen belangrijke subsidies dreigt mis te lopen, zal de gemeente mogelijk alsnog het ‘Burgemeestersconvenant 2030’ ondertekenen.