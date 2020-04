Gemeente maakt 150.000 euro vrij voor lokale economie en vzw’s Margo Koekoekx

21 april 2020

17u50 0 Grimbergen Het schepencollege van Grimbergen wil 150.000 euro vrijmaken om de lokale economie en het verenigingsleven te steunen. Bedoeling is om hen 10% van hetgeen waar ze recht op hebben aan steun van de overheid extra te geven.

Het schepencollege wil een extra inspanning doen naar lokale handelaars en vzw’s waar minstens één persoon fulltime is ingeschreven. Elke vorm van steun naar hen is welkom. Met het budget van 150.000 euro wil de meerderheid de tegemoetkoming van de overheid met 10% verhogen.

De overheid geeft ondernemingen een corona-compensatiepremie van 1.500 of 3.000 euro, of een corona-hinderpremie van 4.000 euro, die ze bij verlening verhogen met 160 euro voor bijkomende dagen. Wanneer ondernemingen uit Grimbergen hier aanspraak op maken kunnen ze bij het Grimbergse gemeentebestuur een aanvraag indienen tot het bekomen van een extra corona-subsidie. Deze subsidie bedraagt 10% van de premie die de Vlaamse overheid hen toegekend.

Verenigingen tegemoet komen

Verenigingen die infrastructuur gereserveerd hebben voor het hele seizoen, zullen voor de periode van midden maart tot eind augustus geen factuur ontvangen. Verenigingen die occasioneel een zaal boekten, zullen enkel moeten betalen voor de data waarop ze effectief de infrastructuur gebruiken.

Zowel markt- als foorkramers die plaats reserveerden zullen niet hoeven betalen voor alle markten en kermissen die door het coronavirus niet kunnen doorgaan. Ook mensen of bedrijven die openbare ruimte reserveerde voor bijvoorbeeld het plaatsen van een container zit in hetzelfde schuitje. “Zij hoeven ook niet te vrezen, daar geldt de zelfde regel. Indien de inname niet door kon gaan door de coronamaatregelen, kunnen ze het bedrag dat ze hiervoor betaalden terugvragen”, aldus Chris Selleslagh.

Steun je lokale handelaars

In het kader van de actie “Steun de Grimbergse handelaars” werkt de gemeente nu ook samen met het online platform grimbergsehandelaars.be. Het college doet een oproep aan alle Grimbergse handelaars om zich op deze website gratis aan te melden. Hiermee kunnen ze hun activiteiten zoals levering aan huis, afhaalpunt of webshop maximale bekendheid geven bij de bevolking. Naast nuttige informatie over alle handelsactiviteiten van de handelaars, zal er op deze website ook info over de vele gemeentelijke initiatieven te vinden zijn.

Het voorstel moet nog goedgekeurd worden op de gemeenteraad. De gemeenteraad van aanstaande donderdag is afgelast. “We gingen die virtueel organiseren maar dat staat nog niet op punt”, zegt burgemeester Selleslagh.

Wie denkt hier aanspraak op te kunnen maken kan later het aanvraagformulier op de gemeentelijke website invullen.

Wie gelden betaalde en deze terug wil vorderen kan contact opnemen via mail: financieel.beheer@grimbergen.be.