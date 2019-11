Gemeente Grimbergen zoekt kandidaten voor de Raad Lokale Economie MKV

28 november 2019

“Bent u geïnteresseerd in het economisch beleid van Grimbergen? Wilt u uw zegje wel eens doen over bepaalde zaken? Wilt u meehelpen aan de activiteiten of meedenken over wat de raad allemaal kan doen? Dan bent u misschien de geknipte kandidaat voor de Raad Lokale Economie van Grimbergen.” Zo luidt de oproep van gemeente Grimbergen.

Middenstandsraad wordt Raad Lokale Economie

Wat momenteel de Middenstandsraad is, wordt binnenkort Raad Lokale Economie. Iedereen die een handelsactiviteit of vrij beroep uitoefent én geen politiek mandaat vervult mag zich kandidaat stellen om lid te worden van de algemene vergadering.

Schepen van lokale economie Eric Naegels, licht toe: “De Raad Lokale Economie is een centrum van overleg en coördinatie en bevordert de gemeentelijke economie door advies te geven en voorstellen te formuleren. Dit kan zowel op vraag van het gemeentebestuur als op eigen initiatief.”

Interesse? Stuur een mailtje naar katrien.vanaken@grimbergen.be voor 13 januari 2020.