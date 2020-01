Gemeente Grimbergen wil inwoners herinneren aan gewijzigde ophaling papier en karton MKV

07 januari 2020

12u58 0 Grimbergen In verschillende straten in de deelgemeente Grimbergen staat sinds vorige week papier en karton buiten. Door de wind en de regen verspreidt dit afval zich verder in de wijken. De gemeente vraagt de betrokken inwoners om dit opnieuw binnen te halen en het papier en karton op het correcte tijdstip aan te bieden.

In de deelgemeenten Humbeek en Grimbergen haalt de intercommunale papier en karton sinds dit jaar op een ander tijdstip op dan voorheen. Wie de ophaalkalender wil downloaden kan hier klikken.

In Humbeek wordt papier vanaf 2020 opgehaald op de eerste woensdag van de maand, in plaats van de laatste maandag van de maand. Voor de deelgemeente Grimbergen gebeurt de ophaling vanaf 2020 telkens op de vierde maandag van de maand, waar dat vroeger op de eerste woensdag van de maand was.

Wie dat wenst kan papier en karton ook steeds gratis afleveren in de recyclageparken van de gemeente.

Afval dat onterecht op het voetpad blijft staan, wordt beschouwd als zwerfvuil. Inwoners riskeren dan ook GAS-boetes.