Geen straf voor man die geliefde wilde terugwinnen

24 oktober 2019

14u12 0 Grimbergen Een 33-jarige man uit Grimbergen is zonder straf weggekomen voor de Brusselse correctionele rechtbank. Hij riskeerde een autonome probatiestraf voor belaging. De man kon zijn ex-vriendin niet loslaten nadat deze plots een punt achter de relatie had gezet. Hierna bestookte hij haar met bloemen, geparfumeerde brieven... en jammer genoeg ook scheldwoorden.

Dat er vaak mannen van een heel ander allooi voor haar stonden had de rechter een maand geleden al ingezien. N.B. (33) was in augustus van vorig jaar hopeloos verliefd geworden op een vrouw die hij had leren kennen. Aanvankelijk werd zijn liefde beantwoord maar lang duurde dit niet. Ze voelde zich niet goed in de relatie en op 13 november zette ze er een punt achter. Omdat dit voor hem volledig uit het niets kwam wilde hij uitleg. Hij belde haar talloze keren maar haar uitleg gaf hem geen voldoening. Dus besloot hij een versnelling hoger te schakelen. Op 22 november ging hij naar haar woning. “Ik zie u echt graag”, gaf hij haar als boodschap mee. Een dag later stuurde hij een enorme bos bloemen naar haar werk om nogmaals zijn liefde te uiten. Omdat dit alles niet het gehoopte effect had, begon hij haar te volgen. Uiteindelijk diende ze een klacht in waarna hij plechtig beloofde haar met rust te laten.

Geparfumeerde brieven

Dat lukte niet bijster goed want in januari van dit jaar volgde een tweede klacht. Hij bleek haar de weken ervoor bestookt te hebben met bloemen, geparfumeerde brieven, foto’s en videoboodschappen. Ook nu verklaarde hij haar meermaals zijn liefde. Jammer genoeg slopen er ook frustraties in zijn brieven en uitte hij enkele beledigingen. Uiteindelijk werd hij vervolgd voor belaging. “Ik wilde gewoon een uitleg hebben waarom ze me gedumpt had. Ik geef wel toe dat ik daar veel te ver in ben gegaan. Stom van me (zucht). Ik heb wel een knop omgedraaid en heb haar dit jaar niet meer lastiggevallen”, verdedigde hij zichzelf -zonder advocaat- voor de rechter. Dit pleidooi viel goed bij de rechter en ze gaf hem -al dan niet uit medelijden- de opschorting. “Hij is uit eigen beweging gestopt, heeft een blanco strafregister en weet dat hij in de fout ging”, motiveerde ze haar beslissing.