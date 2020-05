Geen nieuwe cultuurgids in de brievenbus maar wel innovatief virtueel toneel dat vier weken duurt Margo Koekoekx

04 mei 2020

15u47 0 Grimbergen CC Strombeek kondigt aan dat de nieuwe cultuurgids nog even op zich laat wachten. Wellicht geen grote verrassing voor velen. Haal vanaf volgende week woensdag toneel tot bij je thuis. Ze hebben namelijk een oplossing gevonden om u niet langer op uw culturele honger te laten zitten.

Ze haalden al verschillende toeren uit om het vlammetje van cultuur niet uit te laten doven. Een digitale bezichtiging van de exporuimte, muzieklijsten op Spotify en nu bieden ze de mogelijkheid om toneel in huis te halen via... WhatsApp. “Dit project is een innovatieve manier om in deze bizarre tijden toneel te maken. De virtuele wereld neemt een steeds grotere rol in in ons leven. Het is in deze virtuele wereld dat de twee hoofdpersonages, Emmi en Leo, elkaar ontmoeten. En jij kan stiekem meekijken in hun WhatsAppgesprek”, klinkt het enthousiast bij CC Strombeek.

Verder kan je verschillende expo’s virtueel bekijken. Cultuur hoeft door corona dus lang niet uit je leven te verdwijnen. Zo kan je via de website een greep uit het oeuvre van Narcisse Tordoir (1954) van 1975 tot 2017 in dialoog met de Indonesische kunstenaar Fendry Ekel (1971) bekijken. Het lijkt wel of je de exporuimte zelf bezoekt en je kan de infobordjes aanklikken daar waar je uitleg bij de werken wenst.

Mensen die kaartjes hadden voor het huidige seizoen houden best de website in het oog voor de verplaatsingen of annulatie van voorstellingen die ingepland waren.

Tickets en info over deze moderne vorm van toneel vind je op de website www.ccstrombeek.be/watchapp. De virtuele exporuimte is te bekijken op www.ccstrombeek.be/tordoir_ekel.