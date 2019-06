Geen mildere straf voor man die noodgenerator van werkgever stal WHW

25 juni 2019

17u48 0 Grimbergen Een man die bij verstek veroordeeld werd tot 9 maanden cel voor huisdiefstal heeft geen mildere straf gekregen. Door een fout bij het indienen van zijn verzet werd dit aangedaan gemaakt De man ging aan de haal met een noodgenerator van zijn werkgever.

Bij een routinecontrole in Grimbergen troffen agenten de generator aan in de koffer van de wagen. Op de vraag wat hij hiermee ging doen stelde hij dat het van zijn werkgever was en dat hij het zou terugbezorgen. Dit gebeurde echter niet waarna de werkgever klacht indiende. De man bekende uit financiële noodzaak het apparaat meegenomen te hebben. Op zijn proces in november kwam hij niet opdagen waarna hij bij verstek veroordeeld werd. Op verzet vroeg hij een ‘mildere straf met uitstel’. De rechter maakte het verzet echter ongedaan door een procedurekwestie. Hij kan wel nog beroep aantekenen tegen het verstekvonnis.