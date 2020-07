Geen lokale lockdown in Grimbergen: “We moeten blijven babbelen” Margo Koekoekx

22 juli 2020

17u47 0 Grimbergen Afgelopen week raakten opnieuw vijf mensen besmet met COVID-19. Ervoor was dat ook al voor een tiental het geval. Gaat Grimbergen in lockdown? Volgens burgemeester Chris Selleslagh is er geen reden tot paniek, wel reden tot alertheid.

“Vijf mensen raakten besmet op een familiefeest in Asse, enkele mensen brachten het afzonderlijk van elkaar mee uit Luik en Brussel”, klinkt het bij de Grimbergse burgemeester. “Zij zitten in quarantaine om verdere haarden te voorkomen. Ook bij de speelpleinwerking leek het even fout te gaan. Daar was echter geen reden tot paniek en kan alles gewoon verder doorgaan.”

Een lokale lockdown zit er daardoor niet aan te komen. “Wij hebben een noodplancoördinator en een heel team dat er met de neus boven hangt. Verder ontvingen we vanmiddag nog een plan van aanpak via Vlaanderen helpt en staan we één keer per week in contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het is belangrijk dat we met elkaar babbelen”, benadrukt Selleslagh.

Op de gemeentelijke diensten is het verplicht een mondmasker te dragen en voor de marktbezoekers is dat nu het geval. Bij de politiediensten is momenteel een coronaploeg actief. Zij gaan sinds enkele dagen na of de horeca-uitbaters alle regels naleven om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Of de ‘kermis light’, de vervanger van de jaarmarkt in Grimbergen nog zal kunnen plaatsvinden is nog maar de vraag laat Selleslagh zich ontvallen. “Als de cijfers blijven stijgen zal dat niet kunnen doorgaan.”

Momenteel zijn er in Grimbergen 13 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners. Vanaf 20 nieuwe besmettingen gaat de alarmbel af.