Geen gemeentelijke subsidie meer voor nochtans ‘drukbevraagde’ parochiezaal Zevensterre: Beigemse verenigingen investeren dan maar zelf in opwaardering Dimitri Berlanger

20 juni 2019

16u06 0 Grimbergen De vrijwilligers die de parochiezaal Zevensterre uitbaten zijn teleurgesteld in de gemeente. Ondanks het feit dat de parochiezaal Zevensterre heel wat ‘dakloze’ Grimbergse verenigingen een tijdelijke oplossing biedt, en ze nu samen met de Beigemse verenigingen geïnvesteerd hebben in een opwaardering van de zaal, weigert het college om ook maar een euro steun toe te kennen. “In het verleden kwam het gemeentebestuur nochtans voor 5% van onze investeringen tussen. Blijkbaar zijn er andere prioriteiten dan het verenigingsleven...”

De Beigemse verenigingen KM De Rochusvrienden, Landelijke Gilde, KVLV, OKRA en muziekmaatschappij VOS hebben op vraag van het zaalcomité van parochiezaal Zevensterre mee geïnvesteerd in nieuwe borden, glaswerk en bestek voor 250 man. Elke vereniging heeft 1.000 euro voorzien.

Unieke samenwerking

“Een unieke samenwerking”, glundert Koen Hendrickx van het zaalcomité. “Deze verenigingen hadden vroeger allemaal zelf hun – vaak verschillend – gerief. Maar dat was allesbehalve praktisch. Vandaar dat we dit initiatief hebben genomen. Iedereen was zo goed als meteen akkoord, waarvoor nogmaals onze dank. Met de aanschaf van nieuwe kasten, friteuses, een beamer en een afwasmachine hebben we de zaal zelf ook nog verder opgewaardeerd.”

Nochtans kreeg het zaalcomité een vijftal weken terug ook minder prettig nieuws. “Inbrekers hebben een ware ravage aangericht in onze bijgebouwen. Op klaarlichte dag in de Paasvakantie zijn ze binnengedrongen. Er is niets gestolen maar er is wel heel veel schade aangericht. Er moeten nieuwe sloten voorzien worden en nieuwe ramen. Ook een dubbele deur is kapotgebroken... Goed voor een totale herstellingskost van 10.000 euro. We zijn wel verzekerd maar het volledige bedrag krijg je uiteraard toch niet terug. Dat is extra zuur, zeker nu we net die investering hadden gedaan.”

Fameus alternatief

Tot hun ontzetting is de vraag van het zaalcomité aan het gemeentebestuur voor een tussenkomst in de gedane investeringen afgewezen. “Nochtans krijgen we heel veel aanvragen binnen van de Grimbergse verenigingen die in de rats zitten door het verdwijnen van de gemeentelijke feestzaal Fenikshof. Wij bieden hen een uitkomst in afwachting van het fameuze alternatief maar dat wordt blijkbaar niet naar waarde geschat. Voor de rest krijgen we van niemand subsidies. In het verleden kwam het gemeentebestuur wél tussen voor 5% bij dergelijke investeringen. Waarschijnlijk gaat al hun geld naar die nieuwe ‘Koffiefabriek’ (de voormalige Douwe Egbertsfabriek die tijdelijk als gemeentelijke feestzaal zal gaan dienen, red.), een nieuw jeugdhuis en organisaties als de Belgium Baloise Tour.”

Kerkfabriek

Volgens cultuurschepen Philip Roosen (N-VA) zijn er verschillende redenen waarom de gemeente niet ingaat op de vraag om steun. “Die parochiezaal is geen eigendom van de gemeente maar van de Kerkfabriek. Dat komt eigenlijk neer op een privé-initiatief dat we zouden ondersteunen. We zouden er bovendien een precedent mee scheppen. Dan zet je deur open voor heel wat soortgelijke vragen. De overbevraging door het verdwijnen van het Fenikshof is een tijdelijk probleem. Dit zal zichzelf oplossen als het alternatief gebruiksklaar is. Dat het vorige gemeentebestuur daar wel in tussenkwam, daar hebben wij geen enkele weet van. Het staat ook nergens genotuleerd.”

Om toch wat extra geld in het laatje te brengen organiseren de vrijwilligers dit weekend 35ste parochiebarbecue en dat zowel zaterdag als zondag. “We halen onze inkomsten uit de verhuur maar we leggen graag een potje aan om iets extra te kunnen doen voor de mensen. In het najaar volgt ook nog een kaartavond”, aldus nog Koen Hendrickx.