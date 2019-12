Geen donker gat meer aan verbrande brug, wel vertraging bij werken MKV

17 december 2019

16u57 0 Grimbergen De werken aan de verbrande brug zijn al een tijdje aan de gang. Het einde van de werken was voorzien tegen het einde december 2019 maar dat zal niet het geval zijn. De verlichtingspunten werden recent geplaatst en functioneren.

De omwonenden en bezoekers van de apotheek op de hoek maakten zich vooral zorgen om de verlichting. Ze vroegen meerdere malen om werfverlichting te plaatsen. De apotheek was namelijk het enige lichtpunt in de straat na valavond. Eens zij de deuren sloten was het helemaal donker. “Ik moet telkens een stukje te voet doen van de auto tot mijn deur. Daarvoor heb ik de zaklamp van mijn gsm nodig want het is hier om je nek te breken 's avonds”, klonk het nog bij een buurtbewoner. “Het was er inderdaad heel donker maar de werfverlichting zal niet meer nodig zijn. Sinds kort staan de definitieve lichtpunten op hun plek”, zegt Chris Selleslagh. “Binnenkort gaat het bouwverlof van start en ligt de werf stil.”

De werf liep vertraging op maar de structuur van de Westvaartdijk tussen apotheek Haemels en de Vaartstraat is de laatste tijd duidelijk zichtbaar. “Half januari zou alles met een beetje vertraging af moeten zijn”, klinkt het bij Selleslagh.