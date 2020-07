Geen coronabroeihaard in Grimbergen: “Besmettingen hebben niets met elkaar te maken” Stephanie Romans

18 juli 2020

16u55 0 Grimbergen Er is geen coronabroeihaard in Grimbergen. Toen er op één week tijd elf mensen positief testten in de gemeente, Er is geen coronabroeihaard in Grimbergen. Toen er op één week tijd elf mensen positief testten in de gemeente, lag Grimbergen onder het vergrootglas van gezondheidsinstituut Sciensano . Maar één duidelijke besmettingsbron, is er niet.

De afgelopen twee dagen zijn er volgens waarnemend burgemeester Philip Roosen (N-VA) geen nieuwe besmettingen bijgekomen in Grimbergen. En dat is goed nieuws. Even leek het alsof het coronavirus sluipend de Vlaams-Brabantse gemeente was binnengedrongen. Vorige week sloeg Sciensano alarm: elf nieuwe besmettingen in een week tijd. Nergens in de provincie waren meer nieuwe besmettingen opgedoken.

Dat cijfer behoefde verder onderzoek. Want de bron van die nieuwe besmettingen was onduidelijk. Uit voorzorg werd een kamp van Idee Kids stilgelegd nadat een kind van 4 positief testte op corona. Uit het brononderzoek van Sciensano blijkt dat het kinderkamp geen besmettingshaard was. Er blijkt zelfs geen gemeenschappelijke besmettingshaard naar voor te komen. “De oorspronkelijke besmettingen hadden niets met elkaar te maken.”