Geen beroep tegen internering man die tieners meesleurde in virtuele wereld

27 september 2019

13u42 0 Grimbergen Er komt geen proces in hoger beroep voor Ruben M. uit Dendermonde. Een maand geleden besliste de Brusselse correctionele rechtbank dat de 24-jarige man geïnterneerd moest worden . Hij manipuleerde twee minderjarige meisjes zo dat ze geloofden dat ze in een virtuele wereld leefden, waarin Ruben M. hen de klok rond seksuele opdrachten gaf.

Het verhaal deed over heel ons land de wenkbrauwen fronsen. De 24-jarige Ruben M. uit Dendermonde had sinds augustus 2017 twee meisjes van 15 uit Grimbergen dermate gemanipuleerd dat hij hen een jaar lang kon misbruiken. “Beklaagde spande een web van leugens en fantasieën waarin de slachtoffers niet anders konden dan meegaan”, verwoordde de rechter het. Hij slaagde erin hen stap voor stap wijs te maken dat ze vastzaten in een virtuele wereld - genaamd ‘Phoenix of Germany’ - waarin ze missies moesten volbrengen en waarin hij onder zijn alter ego ‘Gilbert’ door het leven ging. Die ‘missies’ bleken seksuele handelingen te zijn. Als ze die niet binnen de 24 uur uitvoerden, zouden er erge dingen gebeuren: zo maakte hij hen wijs dat hun geliefkoosde paard zou sterven. De meisjes raakten zo in de ban van zijn hersenspinsels dat ze toegaven aan M. De situatie hield maanden aan. M. slaagde erin de meisjes te isoleren van hun familie en hun schoolresultaten gingen zienderogen achteruit. De klok rond kregen ze telefoontjes met opdrachten. Uiteindelijk deed een van de meisjes haar verhaal aan het CLB waarna de zaak een het licht kwam. De man werd veroordeeld voor verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, aanmaken en bezitten van kinderporno en het onmenselijk behandelen van de twee meisjes.

“Juiste beslissing voor iedereen”

Het parket had 8 jaar cel gevorderd maar hier ging de rechter niet op in. Hij oordeelde dat M. geïnterneerd moest worden. “De psychiater constateerde een sterk verminderd contact met de realiteit. Ook toonde hij geen enkele empathie of medeleven. Er is sprake van een ernstige psychopathologie in hoofde van beklaagde. Zo gaf hij zelf al aan stemmen in zijn hoofd te horen. Het gevaar is zeer groot dat beklaagde nieuwe feiten zal plegen”, klonk het in het vonnis. Het was afwachten of het parket, dat toch een effectieve celstraf van 8 jaar gevorderd had, beroep zou aantekenen tegen het vonnis. “Dat gaan we niet doen”, aldus het parket Halle-Vilvoorde vlak voor het verstrijken van de beroepstermijn. Zijn advocaat Boris Reynaerts, die tijdens het proces alles op alles had gezet om de rechtbank ervan te overtuigen dat internering voor iedereen de beste oplossing was, reageert tevreden. “De beslissing tot internering is een weloverwogen beslissing geweest van de rechtbank. Alle partijen konden zich hier ook in vinden. Zowel voor de verdere opvolging van mijn client als voor de bescherming van de maatschappij is dit de juiste beslissing geweest”, besloot hij.