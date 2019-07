Gedaan met slapende ganzen op Willemsbrug: gemeente blokkeert toegang uit water om veiligheid te garanderen Dimitri Berlanger

26 juli 2019

12u41 10 Grimbergen Een massa tamme ganzen die ongegeneerd op de weg ligt te rusten aan de Willemsbrug: het lijkt een idyllisch plaatje, maar voor bestuurders is het levensgevaarlijk. De gemeente Grimbergen heeft nu de toegang uit het water van het insteekdok met een omheining afgesloten. “De veiligheid krijgt voorrang. We hopen met deze ingreep het probleem op te lossen.”

Wie geregeld van Grimbergen naar Vilvoorde of omgekeerd rijdt, wordt ter hoogte van de Willemsbrug wel vaker met het fenomeen geconfronteerd: plots liggen er een hoop ganzen in de weg of steken de straat over. De erg tamme beesten trekken zich van het aankomend verkeer bitter weinig aan. Heel af en toe sneuvelt er een dier maar de meeste chauffeurs passen hun snelheid aan en wijken uit.

De ganzen zijn tam en generen zich voor niks. Ze liggen soms gewoon in het midden van de rijweg te slapen. De populatie wordt ook almaar groter. Elk jaar komt er kroost bij. Ik denk dat het er nu al minstens 30 zijn.” Burgemeester Philip Roosen

De ganzen geven met hun fratsen de verder nogal industriële omgeving een charmante toets. Dat valt ook te horen bij regelmatige passanten. “Het is een genot om die beesten bezig te zien”, vertelt één van hen. “Ze trekken zich niets aan van al die drukte rondom hen. Bovendien zijn het ook nog eens natuurlijk snelheidsremmers.”

Klacht binnengekomen

De gemeente Grimbergen vindt nu echter dat er voor de veiligheid toch maatregelen moesten genomen worden. “Aanleiding is een klacht die een paar dagen geleden is binnengekomen via de stad Vilvoorde”, zegt waarnemend burgemeester Philip Roosen (N-VA). “Het is een feit dat de ganzen zowel op de rijweg als op het fietspad soms de doorgang belemmeren. Af en toe moeten fietsers of bestuurders onverwacht uitwijken en dat kan gevaarlijk zijn. De ganzen zijn tam en generen zich voor niks. Ze liggen soms gewoon in het midden van de rijweg te slapen. De populatie wordt ook almaar groter. Elk jaar komt er kroost bij. Ik denk dat het er nu al minstens 30 zijn.”

Kippendraad

Grimbergen had zich eerst tevergeefs gericht tot de Vlaamse Waterweg. Zij wilden echter niet ingrijpen. “Omdat we de veiligheid toch voorrang willen geven hebben onze werkmannen nu een afspanning met kippendraad en veiligheidslinten aangebracht. Bedoeling is dat de ‘toegangspoorten’ waarlangs de ganzen vanuit het water aan de brug geraken worden afgesloten. Ze zullen nu een ander plekje moeten zoeken waar ze zich kunnen nestelen maar ik denk niet dat dat een probleem is.”

Het is nu afwachten of de maatregel soelaas biedt. “Het is een eerste ingreep. We zullen moeten afwachten of het probleem daarmee definitief van de baan is. Anders gaan we moeten bekijken wat we verder nog kunnen doen om ze daar weg te houden. Maar ik ga er vanuit dat dit voldoende is en dat we geen plan B zullen nodig hebben.”