Ga op cursus bij Volkssterrenwacht MIRA MKV

17 december 2019

07u05 0

Volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen zet geregeld leuke activiteiten op poten voor jong en oud. Dan spitsen ze toe op een bepaalde gebeurtenis of een bepaald onderwerp. Ben je helemaal in de ban van onze sterrenhemel en wil je van meer te weten komen over sterrenkunde? Dan bieden ze een basiscursus aan die bestaat uit 18 lessen verspreid over een jaar.

Iedereen vanaf 15 jaar kan zich inschrijven. De leraren brengen de theorie op basisniveau over om het zo toegankelijk mogelijk te maken. Gedurende een heel jaar spitsen ze toe op de aarde, het ontstaan en doven van sterren, de structuur van het heelal en nog veel meer. De lessen vinden telkens plaats op woensdagen van 19u-21u.

In 2021 volgt opnieuw de praktische cursus voor diegene die willen. Meer informatie vind je op www.mira.be.