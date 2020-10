Frank Goes overmeesterd door twee daders: onderzoek naar steekpartij loopt Wouter Hertogs

02 oktober 2020

16u14 0 Grimbergen Bij de moord op ondernemer Frank Goes, dinsdagavond in de Brusselse gemeente Jette, waren mogelijk twee verdachten betrokken. Dat melden La Capitale en Het Nieuwsblad vrijdag op basis van bronnen nabij het onderzoek. Het Brusselse parket onthoudt zich voorlopig van commentaar over het verloop van het onderzoek.

Dinsdagavond was de man aanwezig in de Honoré Longtinstraat in Jette, waar zijn bedrijf een aantal studentenkoten verhuurt, maar waar ook zijn zoon woont. Omstreeks 18.30 uur werd Goes echter met verschillende messteken om het leven gebracht. Volgens Het Nieuwsblad en La Capitale waren daarbij twee daders betrokken. Een van hen trok Goes tegen de grond terwijl zijn kompaan een aantal keer met een mes uithaalde. “Is het goed zo?”, zou die laatste na afloop hebben gevraagd aan de man die Goes vasthield. Nadien vluchtte het duo eerst te voet weg om nadien in een vluchtwagen te springen.

Het Brusselse parket geeft voorlopig geen commentaar over de berichtgeving. Woensdag werd nog een opsporingsbericht verspreid over de feiten, met een oproep naar getuigen. Het is niet duidelijk of daarop al veel reacties zijn gekomen. “We kunnen geen bijkomende informatie verschaffen. Het onderzoek loopt ”, klinkt het bij het parket.

Frank Goes stond aan het hoofd van de algemene bouwonderneming Goes NV, die al sinds 1944 bestaat en aan een vierde generatie toe is, en van Immo Goes, het bedrijf dat instaat voor het beheer van een groot aantal studentenkoten. In 2018 werd de 55-jarige man benoemd tot voorzitter van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), dat deel uitmaakt van de Confederatie Bouw.