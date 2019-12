Fout in ophaalkalender voor Humbeek en Strombeek-Bever Zet papier en karton 2 januari buiten MKV

31 december 2019

Verzamel al je papier en kartonnen dozen van de nieuwjaarspakjes op 1 januari! Woon je in Strombeek-Bever of Humbeek? Zet je correct gebonden pak woensdagavond of donderdagochtend buiten. Papier en karton wordt aanstaande donderdag 2 januari opgehaald.

Op de nieuwe huisvuilkalender staat dat papier en karton in de deelgemeenten Humbeek en Strombeek-Bever op vrijdag 3 januari opgehaald wordt. Deze informatie klopt niet. De ophaling vindt plaats op donderdag 2 januari