Foto’s en filmpjes van etende voetballers: “Wij steunen onze sponsors” Margo Koekoekx

30 maart 2020

18u27 0 Grimbergen Originaliteit bij voetbalclub KFC Borght-Humbeek. Zij kunnen niet meer samen voetballen? Dan gaan ze samen, maar apart eten bij hun sponsors. “Gezien de horeca het nu moeilijk heeft en wij toch een aantal sponsors uit die sector hebben, zien we de kans om hen te steunen”, zegt voorzitter Peter Robberechts.

Peter deed een oproep om samen in groep één bestelling te plaatsen bij één restaurant in het weekend. Zo hebben de restauranthouders zekerheid dat ze voldoende gerechten kunnen klaarmaken dat die avond zeker winstgevend is door de afhaalmaaltijden. “Ik dacht met een man of veertig te zijn. We hebben binnen de club niet echt reclame gemaakt omdat we met heel veel zijn. Toch zaten we meteen aan 120 personen die mee wouden doen. We hebben die groep dan maar opgesplitst over twee restaurants”, lacht hij.

Via video aperitieven

Het doel was om te bestellen bij de twee restaurants. Vervolgens hadden ze in de Facebookgroep afspraak om vanaf 18u digitaal te aperitieven. “Iedereen kon in de groep filmpjes en foto’s posten terwijl ze aten. Zo waren we toch samen en steunen we de lokale horeca”, zegt Peter tevreden.

Vanaf nu gaan ze dit wekelijks doen. Er staan dus nog heel wat smakelijke zaterdagen in de agenda. “Ik ben nog bezig met het contacteren van de volgende zaken. Zij moeten dit natuurlijk ook wel zien zitten”, aldus Peter.