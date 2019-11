Fokkers lieten konijnen verhongeren en uitdrogen MKV

20 november 2019

09u13 0 Grimbergen Gruwel alom in Humbeek. Daar werden konijnenkadavers gevonden in een dichtgetimmerde woning. Els van Campenhout van Animal Rights liet aan Ring TV weten dat ze gerechtigheid willen. Een straf voor diegene die dit dierenleed veroorzaakten en een levenslang verbod om dieren te houden.

In een woning in de Driesstraat vond Animal Rights tientallen kadavers van konijnen. Tot nu toe lijkt alles erop dat de fokkers de deur achter zich dichttrokken en de dieren gewoon lieten verkommeren zonder eten of drinken.

Wordt vervolgd.