Fie Van Belle (9) uit Beigem vliegt met team K3 naar de volgende ronde Margo Koekoekx

29 februari 2020

07u55 0 Grimbergen Tranen van geluk bij Fie Van Belle (9) in The Voice Kids vrijdagavond. Ze kon haar twee favoriete coaches Laura Tesoro en K3 helemaal vertederen en doen omdraaien met haar versie van ‘Hoe het danst’ van Marco Borsato. In het team van K3 dingt ze nu mee verder voor een plekje naar de volgende ronde. “Eigenlijk zat ik vroeger op de dansles, maar dat was niets voor mij. Ik wou zingen!”

Nog geen jaar hield ze het uit in de dansles. “Ineens liet ze weten: “Ik niet meer dansen. Ik zing zo graag.” Dus hebben we haar de volgende dag ingeschreven bij de academie van Grimbergen”, lacht trotse papa Lennert (36).

Ga dat nieuw kostuum maar kopen opa, want ik doe mee op tv! Fie Van Belle

Fie vindt het helemaal geweldig. “Het is super leuk en spannend!” “Ja, dat zegt ze nu. Als we voor de eerste voorronde naar medialaan moesten was ze drie uur van te voren aan het wenen dat ze niet meer wou. We zijn dan twee uur op voorhand naar daar gegaan om haar alles rustig te laten zien. Eens ze kandidatenbegeleidster Marieke zag was alles in één seconde goed en hup, ze was vertrokken”, getuigt Lennert.

Traantjes van geluk

Volgens Fie zijn er al veel traantjes gevloeid “Maar buiten die ene keer in het begin was het allemaal van geluk hoor!”, lacht ze. “Het is allemaal heel leuk. Van de video-auditie en de voorrondes tot de blind auditions zelf. Weet je trouwens hoe ik te weten kwam dat ik mocht meedoen? Ze hadden me naar Medialaan gelokt i.v.m. een interview met Koen Wauters voor Rode Neuzendag. Aan het einde van het interview haalde hij dan ineens een bord boven waar op stond dat ik mee mocht doen aan de blind auditions! Ik ben echt beginnen wenen van geluk. Koen heeft mij wel een kwartier moeten op mijn gemak stellen!”, blikt ze terug. Erna reden ze naar het kapsalon waar mama Tina werkt om het goede nieuws te verkondigen. “Mama liet zelfs de sproeier uit haar handen vallen als ze het hoorde!”

Buiten haar mama, papa en zus was er nog iemand super trots op haar. Fie’s opa komt namelijk amper buiten door heel beperkt zicht en een beenprotese. Toen ze vertelde over haar inschrijving zei hij: “Als jij op tv komt, dan kom ik ter plekke voor jou supporteren.” Zo gezegd zo gedaan: “Ik ben dan maar snel tegen opa gaan zeggen: “Ga dat nieuw kostuum maar kopen want ik doe mee op tv!””

Handtekeningen

Haar grootste droom is om een beroemde zangeres te worden. “De nieuwe Laura Tesoro worden en samen met haar op podium staan, dat moet echt geweldig zijn! Ik zou het ook echt leuk vinden als mensen handtekeningen komen vragen maar aan de andere kant moet het ook wat eng zijn. Stel je voor dat je struikelt of valt op het podium, hoe gênant moet dat zijn?”

Voor de video-auditie stuurde ze ‘voor haar’ van Gene Thomas in. Niet veel later ontmoette ze hem in levende lijve in de El Dorado in Humbeek. Daar kwam hij voor het goede doel zingen tijdens een Rode Neuzenactie van Qmusic. “Wat was het moeilijk om te zwijgen toen! Maar nu mag het er eindelijk uit”, glundert Fie.