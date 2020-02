Familie en vrienden leren bij over dementie en delen ervaringen tijdens maandelijks praatcafé MKV

05 februari 2020

11u26 0 Grimbergen Dinsdagavond konden familie, vrienden en kennissen van personen met dementie terecht op het praatcafé ‘Met vallen en opstaan (zo goed mogelijk) zorg dragen’ door Nele Van Schelvergem, referentiepersoon dementie Domino vzw. Iedere geïnteresseerde was welkom. Na dat Nele Van Schelvergem aan het woord kwam konden bezoekers hun ervaringen delen en vragen stellen. Gewoon luisteren was natuurlijk ook een optie.

“We hadden een geïnteresseerd publiek en een boeiende spreker. Deze combinatie zorgde voor een fijne interactie”, blikt An Demessemaekers, psychologe bij WZC Heilig Hart Grimbergen terug. “We organiseren samen met enkele partners 10 keer per jaar een praatcafé dementie op verschillende locaties in de regio Grimbergen – Strombeek-Bever, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos en Meise.”

Het volgende praatcafé is ‘Huis-, tuin- en keukenweetjes: tips voor mantelzorgers van personen met (jong)dementie’ en gaat door in Londerzeel. Deze sessies zijn voor iedereen vrij toegankelijk en gratis.