Ex Cineribus is de enige club van het land waar je historisch kan schermen met kort zwaard Margo Koekoekx

05 maart 2020

12u26 0 Grimbergen Grimbergen is een sportclub rijker. Ex Cineribus is een club waar je kan leren historisch te schermen. In heel België zijn er een vijftiental clubs maar deze heeft als unicum het schermen met eenhandig kort zwaard. De meeste clubs hanteren het tweehandig lang zwaard “Dat is natuurlijk veel spectaculairder om aan te zien maar ik had zelf de behoefte en interesse in het korte zwaard. Daarin zijn we bij mijn weten uniek!”, zegt Sean Wauters triomfantelijk.

In de zomer van 2019 had hij alle spullen al bij elkaar en was het enkel nog zoeken naar een sportzaal. “Die vonden we in het Atheneum van Grimbergen. Sinds 20/2/2020 - jawel, speciaal gekozen die datum - trainen we één keer per week op donderdagavond. De eerste les waren er tien mensen aanwezig. Ik was wel blij met die opkomst!”

Wie zich alvast een beeld vormt van verkleedde ridders en jonkvrouwen: wis dat beeld maar uit je hoofd want verkleedpartijen zijn hier niet aan de orde.

Sportkiné Sean Wauters (29) kwam ongeveer acht jaar geleden met de sport in contact. “Ik doe van jongs af aan judo, een oosterse sport. Gezien mijn interesse in de geschiedenis ging ik op zoek naar meer Westerse sporten van vroeger. Zo kwam ik uit bij historisch schermen ten tijde van de middeleeuwen en de vroege renaissance”, vertelt Sean. Eerst volgde hij les in Brugge, Gent en Kontich, nu volgt hij nog sporadisch les en startte hij zijn eigen club in Grimbergen. De naam Ex Cineribus is de vertaling van ‘vanuit de assen’. “Iedereen vanaf 14 jaar is welkom en mensen die wat ouder zijn hebben zeker geen excuus om het te laten. Iedereen kan de sport op zijn of haar niveau beoefenen. Een deel van het inschrijvingsgeld gaat overigens naar het Kinderkankerfonds.”

Meer informatie is te vinden op de website excineribusgrimbergen.be