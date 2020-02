Eric Nagels geeft sjerp van schepen door MKV

04 februari 2020

18u53 0 Grimbergen Eric Nagels (Vernieuwing) geeft na 14 maanden schepen van lokale economie, leefmilieu, afvalbeleid, land- en tuinbouw zijn sjerp door. “Ik word 70 dit jaar en dit is een full time job. De sjerp gaat naar opvolgers Yves Verberck (69) en Martine De Coppel (61). Ook mijn zitje in de gemeenteraad geef ik door, dat gaat naar Peter Plessers.”

Eric zat eerst 6 jaar in de gemeenteraad en werd 14 maanden geleden schepen van lokale economie, leefmilieu, afvalbeleid, land- en tuinbouw door de 746 stemmen die hij kreeg. “Ik ben daar vol goede moed aan begonnen en heb me ten volle ingezet. Maar het is meer dan een full-time job en dat begon echt door te wegen. Dit jaar word ik 70, ik heb twee kinderen en drie kleinkinderen en het is tijd om van het leven te genieten. Wie weet hoeveel jaren heb ik hier nog te goed”, zegt hij lachend. “Vakanties moeten goed ingepland worden en zelfs wanneer je op reis bent, ben je er nog constant mee bezig. Vandaar mijn beslissing.” Nagels benadrukt dat hij wel actief blijft in de partij en zaken zoals de asfaltcentrale wel verder blijft opvolgen.

Burgemeester Selleslagh (Open Vld) ziet daarmee een goede kracht vertrekken. “Onlangs zei hij me nog: “Ik zie u meer dan aan mijn eigen vrouw”, en hij gaf ook aan op zijn leeftijd meer te willen genieten van het leven. Hij volgde de zaken ongelooflijk goed op en deed meer dan we van hem verlangden of verwachtten. Hij deed zijn job uitstekend.”

Opvolging

Vanaf 20 februari neemt Yves Verberck uit humbeek de fakkel over tot einde 2021. Vervolgens geeft hij op zijn beurt de sjerp door aan Martine De Coppel. Zij zit momenteel de gemeenteraden en de raad voor maatschappelijk welzijn voor. Martine zit in meerdere besturen, zo is ze al jaren raadslid bij het OCMW en kent het verenigingsleven op haar duimpje. “Ik ben altijd erg actief geweest in verenigingen en mag wel zeggen dat ik een echte trekker ben. Als ik me ergens voor inzet dan ga ik ervoor. Als schepen ga ik zoveel mogelijk naar de burgers luisteren en zo goed mogelijk inspelen op de noden die er zijn.”

De knoop over wie haar als voorzitter voor de raden zal vervangen moeten ze nog doorhakken. “Maar dat is pas voor begin 2022. Eerst is het de beurt aan Yves”, aldus De Coppel.