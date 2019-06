Emilia Gelateria verkozen tot beste ijssalon van de regio! WHW

30 juni 2019

12u42 0 Grimbergen Ijssalon Emilia Gelateria is verkozen dat beste ijssalon van Brussel en omstreken. Het Grimbergs ijssalon versloeg met een grote voorsprong nICE! uit Overijse en De Crèmebar uit Zemst.

Het ijssalon trekt al vijf jaar lang lekkerbekken en fijnproevers naar de Hogesteenweg. De verkiezing tot beste ijssalon door de HLN-lezers werd natuurlijk met veel blijdschap onthaald bij uitbater Michel. Op de vraag wat het geheim is van het populaire ijssalon moet hij niet lang nadenken. “We werken met de beste producten en enkel met natuurlijke aroma’s”, klinkt het, “bovendien maken we met gelato. Dat is minder vet ijs dan roomijs.” Daarnaast blinkt het salon uit door een enorme verscheidenheid van smaken. “Doordat we alles vers maken zijn er constant verschillende smaken. Natuurlijk zijn klassiekers als pakweg vanille en chocolade altijd verkrijgbaar maar daarnaast zijn er op elk uur van de dag andere smaken beschikbaar. Een klant die om 14 uur langskomt krijgt een ander aanbod dan een klant die om 15u30 een bezoekje brengt”, verduidelijkt Michel. Voor de ijsliefhebbers die niet in de buurt van Grimbergen wonen is er ook goed nieuws. Ook in Kapelle-op-den-Bos heeft Emilie Gelateria sinds 2 maanden een filiaal op de Mechelsesteenweg.