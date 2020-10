Emeritus abt Piet Wagenaar (91) overleden: 22 jaar lang leidde hij abdij van Grimbergen Margo Koekoekx

05 oktober 2020

16u38 0 Grimbergen Emeritus abt Piet Wagenaar is op 91 jarige leeftijd overleden. De Nederlander kwam naar de abdij in 1952 en leidde ze 22 jaar als abt. Hij is zondagavond overleden.

Wagenaar werd geboren in 1929 in het Nederlandse Westwoud en vond zijn weg naar de abdij van Grimbergen in 1952. Daar was hij 22 jaar lang abt van 1982 tot 2004. Het was Erik De Sutter (56) die hem toen opvolgde.

“Ik werkte 10 jaar lang intens met hem samen toen ik prior was en we hadden een nauwe samenwerkingsband. Voor mij zal hij altijd diegene zijn die de toekomst van de abdij wou verzekeren. Hij was erg bekommerd om de vorming van jonge mensen en maakte van de abdij een open huis door onder andere de tentoonstellingen die hier doorgaan”, vertelt abt De Sutter. “Hij bracht zijn laatste maand door in wzc Heilig Hart in Grimbergen en is daar ook overleden. Tot voor zijn val half juli leefde hij hier in de abdij.”

In juli 2020 maakte hij een ongelukkige val. Gezien zijn leeftijd was het moeizaam herstellen. Na zijn verblijf in het ziekenhuis, verhuisde hij nog een maand naar woonzorgcentrum Heilig Hart in Grimbergen. Daar is hij vredig overleden op zondagavond 4 oktober.