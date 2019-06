Ellende voorbij: nieuwe brug over kanaal open Robby Dierickx

14 juni 2019

20u05 0 Grimbergen Na vijf maanden kunnen de inwoners van Humbeek opnieuw via een brug het kanaal oversteken. Vrijdagavond werd de nieuwe brug over het kanaal officieel ingelopen.

Het was reus Charel van den Overzet die de nieuwe brug mee mocht openen. Meteen was een zucht van opluchting in heel Humbeek te horen, want vijf maanden lang was het voor de omwonenden behelpen om aan de overkant van het kanaal te geraken nadat een boot midden januari tegen de vorige brug botste. Eind januari werd wel een veerboot ingezet om de mensen toch over het water te kunnen zetten. Maar vrijdagavond werd uiteindelijk de nieuwe brug geopend. De Humbeekse handelaars en vereniging Humbeek Sas Events maakten er een feestelijk gebeuren van.

Nadat reus Charel van den Overzet de brug ingelopen had, werd iedereen uitgenodigd om het glas te heffen op een receptie.