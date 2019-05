Elke Wouters (N-VA) niet meer in Vlaams Parlement DBS

28 mei 2019

09u33 0 Grimbergen Elke Wouters uit Grimbergen is ondanks 11.282 voorkeursstemmen niet herkozen in het Vlaams Parlement. Ze stond op de zevende plek op de N-VA-Kamerlijst.

Wouters (32) spreekt ondanks de ontgoocheling op sociale media toch van ‘een onverhoopt resultaat’. “N-VA hield in Vlaams-Brabant stand, maar ook persoonlijk behaalde ik het vijfde meest aantal voorkeursstemmen. Ik mag fier zijn op mezelf en met opgeheven hoofd terugkijken op het afgelopen half jaar: met een boeiende periode in het Vlaams Parlement en een pittige, maar plezante campagne. Jammer genoeg komt er geen vervolg hiervan voor mij.”

Elke Wouters zat sinds december 2018 in het Vlaams Parlement gekomen als opvolgster van Bart Nevens. Ze is ook gemeenteraadslid in Grimbergen.