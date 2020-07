Elf coronabesmettingen in week tijd: Grimbergen onder het vergrootglas van Sciensano Robby Dierickx

14 juli 2020

14u13 0 Grimbergen Met elf nieuwe coronagevallen is Grimbergen één van de gemeenten waarnaar momenteel met een vergrootglas gekeken wordt. De gemeente panikeert nog niet, maar moet wel extra maatregelen nemen. Een oorzaak van de forse stijging is nog niet duidelijk, al moest vorige week wel een kamp van Idee Kids stilgelegd worden nadat één kindje positief testte.

“We hebben momenteel nog geen idee waar de nieuwe besmettingen zich bevinden”, zegt waarnemend burgemeester Philip Roosen (N-VA). “Sciensano voert er momenteel onderzoek naar. Eind vorige week testte een 4-jarig kindje echter positief op het virus nadat het ziektesymptomen vertoonde tijdens een kamp van Idee Kids. De hele bubbel, die uit 46 kinderen bestond, werd onmiddellijk ontmanteld. Het is echter nog onduidelijk of nog meer kinderen van dat kamp besmet geraakten. Is dat het geval, dan zou dat meteen al de forse stijging van het aantal coronagevallen in onze gemeente verklaren.”

Ondanks die elf nieuwe gevallen in één week tijd, is er volgens Philip Roosen geen reden tot paniek. “We moeten wel vermijden dat het aantal besmettingen nog verder stijgt. Samen met de overheid volgen we de zaak nauwlettend op. We vragen de bevolking met aandrang om de nodige maatregelen toch nauwlettend te blijven volgen. Handen wassen, een mondmasker dragen en afstand bewaren blijven de meest essentiële elementen die een verspreiding kunnen beperken. Blijf ook thuis als je je ziek voelt of koorts hebt en contacteer meteen je huisarts. Neem zeker ook de koorts van je kind(eren) vooraleer je ze naar de speelpleinwerking of een jeugdkamp stuurt. Volg ook de federale maatregelen als je terug komt van verlof. En hou vooral de nodige afstand als je met anderen in contact komt op restaurant of op café.”

Mondmasker

Monitoren van kampen en de speelpleinwerking krijgen ook duidelijke afspraken om de voorschriften en draaiboeken strikt op te volgen en bij twijfelgevallen extra advies in te winnen om alles risico’s te vermijden. Alle gemeentelijke medewerkers worden verplicht om een mondmasker te dragen wanneer ze contact hebben met externen. De gemeente vraagt inwoners ook om zoveel mogelijk een mondmasker te dragen. “Ons gedrag in de maanden juli en augustus zal bepalend zijn voor wat er in het najaar gebeurt”, aldus nog Roosen. “Dus we zijn allemaal mee verantwoordelijk. We zullen dit als gemeentelijke overheid ook strikt handhaven en aan de politie vragen om te controleren.”