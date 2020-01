Eldorado loopt vol voor praatavond met Ruben Van Gucht en Sven Nys MKV/SHVM

07u23 3 Grimbergen Cycles Emrin had woensdagavond hun eerste praatprogramma in zaal Eldorado in Humbeek. Peter van de zaak Ruben Van Gucht was de gastheer van dienst en de gast was niemand minder dan Sven Nys.

“We hadden gehoopt op zo’n 50 aanwezigen maar de inschrijvingen liepen al snel op tot 250, fantastisch!”, vertelt Romy, een van de eigenaars. “We hadden zin in iets nieuws. Geen uitbreiding van de zaak of zo, dat is op onze locatie niet meteen een optie en toen kwamen we op dit concept. De mensen betalen trouwens 5 euro om hun inschrijving te bevestigen maar dat bedrag kunnen ze later in de vorm van een tegoedbon in de winkel spenderen. Eigenlijk is het dus gratis maar ik weet graag op voorhand hoeveel mensen effectief zullen komen.”

Omdat ze bij Emrin gekend staan voor hun gemoedelijke sfeer en persoonlijke bediening moest dat ook weerspiegeld worden in het gesprek met Sven Nys. “En dat is hen zeker gelukt. Het was een heel persoonlijk gesprek en heel integer. Sven vertelde over hoe zijn leven er had uitgezien mocht hij geen profrenner geweest zijn en hoe hij zijn kwetsuren ervoer. We kregen echt een inkijk in zijn leven”, aldus Romy.

Eigenaars David en Romy kijken dan ook al uit naar hun volgende gast op 1 april en neen, dat is geen grap: Johan Museeuw.