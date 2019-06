Einde verhaal voor danscafé Babbaloo DBS

12 juni 2019

16u39 32 Grimbergen Het danscafé Babbaloo op de Wolvertemsesteenweg is met onmiddellijke ingang gesloten. Vanochtend is een deurwaarder er met bijstand van de politie binnengevallen en heeft de inboedel aangeslagen.

Begin 2015 had hetzelfde scenario zich al eens voltrokken met de vorige uitbater. De zaak werd acht maanden later toch terug heropend door twee Vilvoordenaars van Albanese afkomst maar de vroegere glorie kwam niet meer terug.

Babbaloo was jarenlang ‘the place to be’ in de ruime regio voor feestvierders. Op de traditionele uitgaansavonden was er vaak nauwelijks binnenkomen aan omdat de zaak zo populair was. Er stonden zelfs buitenwippers aan de deur.