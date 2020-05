Einde verhaal? Oxfam Wereldwinkel moet uit voormalig landhuis van kasteel Van der Noot: “Geen budget om het zelf te kopen” Margo Koekoekx

28 mei 2020

18u17 1 Grimbergen De Oxfam Wereldwinkel in Strombeek-Bever zal het pand waar ze nu huizen moeten verlaten. Het oude landhuis dat behoorde tot kasteel Van der Noot, komt te koop. “Zelf hebben wij geen budget om een ruimte te huren”, zegt vrijwilliger Michael Fettweis.



De gemeente hakte op het schepencollege de knoop door: ze gaan niet meer investeren in het gebouw dat wel wat aanpassingen vraagt. Het komt dus te koop. Wanneer dat het geval zal zijn, is nog niet duidelijk. Een half jaar geleden werd al gespeculeerd, nu is er beslist. “Toch heel jammer, want ik vrees dat een effectieve winkel in Strombeek-Bever houden dan heel moeilijk wordt”, zegt vrijwilliger Jos Aerts (77) die al sinds zijn pensioen actief is in de Oxfamwinkel. “Nu mochten we het pand kosteloos betrekken, zo’n plek zal niet meteen opnieuw aangeboden worden”, vreest Aerts.

Geen budget voor aankoop

“Zelf hebben wij geen reserves om het pand zelf te kopen. De wil is er, maar zonder pand zal dat moeilijk worden”, zegt Fettweis. De gemeente, die zichzelf al een tiental jaar FairTradeGemeente mag noemen, ziet mogelijks de wereldwinkel die al sinds de jaren zeventig in Grimbergen huist verloren gaan.

In de jaren negentig verhuisde de wereldwinkel van het centrum naar Strombeek. “Een tijd geleden mocht het bovenliggende appartement al niet meer bewoond worden omwille van de veiligheid en nu is het gelijkvloers ook afgekeurd door de brandweer”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Wij besloten niet meer in het pand te investeren en zullen het van de hand doen.”

Erfgoed minder

Een doorn in het oog van Eddie Boelens (Groen): “Alweer een stuk erfgoed dat verloren zal gaan want eerlijk is eerlijk, de kans dat de nieuwe eigenaar het afbreekt is reëel.” Het pand is volgens Boelens vastgesteld bouwkundig erfgoed. “Daarmee is het niet erg beschermd. In strombeek-Bever is al niet veel erfgoed meer te bespeuren, het kasteel zelf is ook al weg (daar waar nu het speelpleintje is) en nu mogelijks het landhuis, de enige restant van het Kasteel Van der Noot. We verliezen mogelijks het gebouw én het fairtradegegeven. Dit bestuur blijkt daar weinig interesse in te hebben.”

Oxfam Vilvoorde kreeg begin dit jaar al een telefoontje met een voorzichtige pols naar mogelijkheden. De eerste tekenen van een mogelijke verkoop waren zichtbaar. Een eventuele samenwerking is mogelijk. Jos Aerts zou het zien zitten om bijvoorbeeld de wagenronde te doen, zo blijven mensen in het Grimbergse nog bevoorraad. Bij effectieve samenvoeging moet één van de twee vzw’s ontbonden worden. “Dat zou natuurlijk jammer zijn. Dan hebben we in de buurt geen fysieke winkel meer, enkel de wagenronde waarbij we producten één keer per maand aan huis leveren. Indien er een ander pand beschikbaar is zien wij een verhuis zitten. De wil om verder te gaan is er. We hebben zes vrijwilligers die de winkel openhouden. Als we de vrijwilligers tijdens evenementen meetellen zitten we aan een groep van dertig mensen.”

Het huidige pand bevindt zich in de Villegas de Clercampstraat 12, 1853 Strombeek-Bever. Tijdens de coronacrisis is de winkel open op vrijdagnamiddag en zaterdag.