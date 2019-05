Eind juni uitspraak over advocate die geld verduisterde WHW

15u58 0 Grimbergen Op 28 juni velt de correctionele rechtbank haar vonnis in het dossier rond de advocate die jarenlang geld had verduisterd van mensen die in een collectieve schuldenregeling zaten en wiens afbetalingsplan zij moest behartigen. Volgens de laagste schatting zou de advocate minstens 233.000 euro verduisterd hebben.

Advocate R. W. behartigde als schuldbemiddelaar tot 2012 honderden dossiers van mensen in nood. Een enorme hoop werk dat ze niet gebolwerkt kreeg. Vooral op het vlak van administratie liep ze al snel achter de feiten aan. Het regende dan ook klachten over haar werkwijze. Er zat weinig tot geen vooruitgang in haar dossiers en ze bleek onbereikbaar voor enige vorm van uitleg. Dit kwam ter ore van de voorzitster van de Brusselse arbeidsrechtbank die op 19 maart 2012 klacht indiende. De toestand werd zo erg dat er een voorlopig bewindvoerder aangesteld werd voor haar kantoor en uit diens onderzoek bleek dat de situatie nog ernstiger was dan gevreesd.

233.189 euro

“Bij 55 van haar dossiers werden onregelmatigheden vastgesteld. Zo had ze ook geld van de noodlijdende mensen overgeschreven op haar eigen rekeningen, of in cash afgehaald”, aldus procureur Carol Vercarre. Er bleken veel documenten verdwenen te zijn. Daarnaast kon ze zelf over heel wat transacties geen uitleg geven. “Daarom is het onmogelijk om de exacte omvang van de schade te berekenen, maar het gaat minstens om 233.189 euro.”, aldus het parket. Voor het openbaar ministerie moet de vrouw niet naar de cel. Daarom werd een straf van 2 jaar met probatie-uitstel gevorderd. Hierbij werd als voorwaarde voorgesteld dat ze zich aan een strikt afbetalingsplan houdt en zich psychisch laat begeleiden. De advocate zelf gaf toe ‘zware fouten’ gemaakt te hebben, maar wees ook naar een burn-out als oorzaak hiervan.