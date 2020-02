Eerste zinkbare paal in Grimbergen is een feit en nieuw circulatieplan aan de Verbrande brug staat klaar Margo Koekoekx

25 februari 2020

13u33 0 Grimbergen De werken lopen bijna op zijn einde. Enkel het aanbrengen van een toplaag asfalt staat als allerlaatste punt op de checklist. Dat wil zeggen dat er een nieuw circulatieplan klaar staat. In welke richting mag je daar al dan niet rijden? Dat leest u hieronder. Verder is de eerste zinkbare paal in Grimbergen operationeel.

Burgemeester Selleslagh (Open Vld) is tevreden dat het project zo goed als af is: “Deze aanpassingen zorgen niet alleen ruimtelijk voor een opwaardering van de wijk, maar zullen tevens de leefbaarheid sterk verbeteren.” Ook de verbinding met de toekomstige fietssnelweg is al duidelijk zichtbaar.

En Grimbergen heeft in die zone een primeur: “De eerste zinkbare paal is een feit”, klinkt het opgetogen bij Philip Roosen (N-VA), schepen van mobiliteit. “Deze paal kan op afstand bediend worden voornamelijk voor de hulpdiensten, voor de Vlaamse Waterweg en ingeval van noodsituaties. In normale situaties zal deze paal de doorgang tussen de Vaartstraat en de Verbrande Brug onmogelijk maken voor autoverkeer.”

Hoe rij ik?

De Vaartstraat blijft over de ganse lengte tweerichtingsverkeer en ook de Verbrande Brugsesteenweg blijft een tweerichtingsstraat tot aan de kerk. De Heienbeekstraat blijft zoals tijdens de werken enkelrichting, richting Vaartstraat. De Westvaartdijk werd ook een eenrichtingsstraat, richting Verbrande Brug.

Wanneer je van de Verbrande Brug komt kan je zodoende ofwel linksaf draaien naar de Industrieweg ofwel rechts de parking oprijden aan de Westvaartdijk. Op deze parking zijn ook enkele parkeerplaatsen voor kortparkeren voorzien. De andere parkeerplaatsen zijn vrij te gebruiken.