Eerste plannen voor Grimbergs Gemeenteplein: ingang ondergrondse parking langs Nieuwelaan en kortparkeren voor handelaars Margo Koekoekx

27 april 2020

15u34 0 Grimbergen Een autoluw plein dat aansluit bij het Cultureel centrum, waar plek is voor groen en de handelaars bereikbaar blijven. Zo zal het Gemeenteplein van Grimbergen er na de aanleg van de ondergrondse parking uitzien.

Er is wat meer zicht op hoe het Gemeenteplein er in de toekomst zal uitzien. Nu is het nog werken aan de ondergrondse parking, maar het gemeentebestuur focust nu al op hoe de bovenkant er straks zal uitzien. Ongeveer 100 mensen namen deel aan het consultatietraject. Bewoners, handelaars en gebruikers van het plein gaven hun mening en ideeën mee.

Kortparkeren

Er mag nog beperkt verkeer rijden over het Gemeenteplein., meerbepaald aan de kant van de handelaars en de garageboxen die bereikbaar moeten blijven. Voor de handelaars was unaniem duidelijk dat verkeer cruciaal is om actief te blijven. Daarbij voorzien ze maximaal tien parkeerplaatsen voor kortparkeren.

Verkeersstroom

Verder moest ook nog bepaald worden waar de in- en uitgang van de parking zou komen. En ook die kogel is door de kerk. Die komt er aan de kant van de Nieuwelaan. “Dat zorgt ervoor dat de ondergrondse parking makkelijk van twee kanten bereikbaar is en er geen extra verkeersdruk ontstaat op de omliggende straten. De rijbaan op het Gemeenteplein komt aan de zijde van de handelaars en het verkeer gaat in de richting van de Nieuwelaan”, legt mobiliteitsschepen Philip Roosen (N-VA) uit.

“Het Gemeenteplein moet opnieuw een plek worden waar het aangenaam vertoeven is, waar mensen elkaar ontmoeten. Ik ben ervan overtuigd dat we op basis van de gemaakte keuzes een nieuwe boost kunnen geven aan het plein en de ruime omgeving”, zegt Roosen.

Uit de consultatieronde kwamen vooral volgende zaken aan bod. Mensen willen een plein dat naadloos aansluit bij het Cultuurcentrum, rust-en ontmoetingsplaatsen, plek voor groen, speelruimte voor kinderen én dat het makkelijk te onderhouden is.