Eerste levering van mondmaskers komt aan bij gemeente Grimbergen Margo Koekoekx

12 mei 2020

14u42 0 Grimbergen Gemeente Grimbergen kan beginnen met het verdelen van mondmaskers bij inwoners. De eerste levering via intercommunale Haviland kwam aan. Later deze week zullen vrijwilligers de eerste 8.000 mondmaskers met bijhorende filters en handleiding verspreiden.

Tussen dit en einde mei zullen de komende 22.000 maskers in deelleveringen aan de gemeente bezorgd worden. Via het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding kon de gemeente de juiste filters bekomen.

Elke burger gaat per ingeschreven gezinslid dat 12 jaar of ouder is één stoffen masker ontvangen met twee vervangbare filters.