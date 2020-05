Eerste kuiken geboren na week overtijd te zijn Margo Koekoekx

15 mei 2020

19u56 0 Grimbergen De Grimbergse slechtvalken konden sinds vorig weekend nog geen donsbolletjes onder hun vleugels nemen. Tot nu. Het eerste pluizenbolletje zit in het nest. Prior Johan Goossens begon zich stilaan wat zorgen te maken. “Normaal duurt het broeden 32 tot 35 dagen maar intussen zitten we al aan dag 40 als ik me niet vergis.” Het gaat om de eieren van het nieuwe slechtvalkenkoppel in de nestkast van de Basiliek.

Het koppel legde twee eieren en de gok was dat we vorig weekend twee schattige donsbolletjes konden zien op de camerabeelden. Nu een week later brak het eerste snaveltje dan toch door de schaal. Johan is in elk geval blij met de eerste nakomeling van het nieuwe koppel. Nu verder hopen voor het tweede ei.

“Ik wil het nog een week afwachten maar als er dan geen kuikens verschijnen, moeten we de hoop opgeven. Ofwel gaan ze zelf stoppen met broeden ofwel moeten we de eieren dan uit het nest verwijderen. Ze hebben zich in elk geval goed ontfermd over hun eitjes”, klonk het vrijdagnamiddag nog. Enkele uren later was er wél heugelijk nieuws.