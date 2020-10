Eerste communie vindt plaats in Abdijkerk Grimbergen 32 communicantjes en hun bubbels zakten af naar de kerk Margo Koekoekx

11 oktober 2020

10u49 0 Grimbergen Tweeëndertig communicantjes konden vandaag voor het eerst ter communie gaan in de basiliek van Grimbergen.

De eerste communicanten hadden vandaag wat te vieren. Dat kon zelfs ter plekken en met enkele familieleden in de abdijkerk van Grimbergen. Prior Johan Goossens leidde de dienst en de ballonnen maakten het extra feestelijk. Diegene die de viering wilden volgen konden via de live-streaming kijken en herbekijken. Dat is intussen een vaste gewoonte geworden in Grimbergen.