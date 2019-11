Eén op drie gezinnen veranderde nog nooit van energieleverancier MKV

12 november 2019

10u57 1 Grimbergen Geregeld van energieleverancier veranderen, het kan maar gunstig zijn voor je portemonnee. Liefst één op de drie gezinnen veranderde nog nooit en dat terwijl het honderden euro’s verschil per jaar kan betekenen. Zeker interessant voor financieel kwetsbare gezinnen.

Gemeente Grimbergen stelde een energiesnoeier aan. Raak je er zelf niet uit wat in jouw geval het best zou zijn? Dan kan je bij hem terecht. Belangrijk is dat je je eindfactuur meebrengt en dan bekijken jullie samen de mogelijkheden.

Volgende week kan je op dinsdag 19 november van 13 tot 16 uur zonder afspraak terecht in de raadzaal van het OCMW. Op donderdag 21 november kan je enkel op afspraak van 13 tot 16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voor het maken van een afspraak of meer informatie stuur een mail naar woonloket.ro@grimbergen.be of nele.nevens@ocmw-grimbergen.be of bel naar 02 260 13 46.

Het overstappen naar een nieuwe energieleverancier is sinds enkele jaren gratis.