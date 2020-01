Een jaar geleden raakte ‘boerengat’ Humbeek bekend in heel Vlaanderen door aanvaring met brug MKV

17 januari 2020

19u02 0 Grimbergen Exact een jaar geleden kwam vrachtboot Maranta in aanvaring met de brug van Humbeek doordat die te vroeg naar beneden kwam. Dat had catastrofale gevolgen: kabels die losbraken, betonnen brokstukken en een verpletterd seinhuis. Gelukkig vielen er geen gewonden. Sterker nog, het bracht mensen zelfs samen en nu, één jaar later kunnen de Humbeekenaren er met een lach op terugkijken.

Eigenlijk was dat best gezellig met de overzet. Ik moest alleen wel vroeger opstaan juf Catherine van de bewaking

17 januari 2019 ramde een boot de Humbeekse brug. Overal hoorde je het nieuws, op de radio op de televisie, ‘boerengat’ Humbeek was plots alom gekend omwille van zijn kapotte brug. Die bleef vervolgens maar liefst vijf maanden dicht. We zochten de mensen die het van dichtbij meemaakten nog eens op. Zo ook Catherine Hannet (48), beter gekend als juf Catherine van de bewaking bij basisschool De Mozaïek: “De eerste twee weken ben ik met de auto telkens rondgereden langs de verbrande brug en soms langs Kapelle op den Bos. Een traject dat normaal een dikke vijf minuten duurt met de fiets werd ineens een autotrip van een half uur.” vertelt ze. Voor de ochtend-, middag- en avondbewaking gebruikt ze de brug wel zes keer per dag gezien ze aan de overkant woont.

Gezellig

“Na twee weken kwam de verlossende veerboot. Eigenlijk was dat best gezellig. Die schippers deden altijd een klapke met ons, op de duur ken je mekaar al wat en is het bijna een sociaal gebeuren. Je raakte ook met veel mensen uit de buurt aan de praat terwijl je elkaar anders niet zo vaak tegenkomt”, blikt Catherine terug. “Ik heb maanden lang zes keer per dag op die veerboot gezeten. Meestal met vader René, vaak ook met zijn zoon en soms waren het nog andere schippers omdat vader en zoon de pannenkoekenboot in Antwerpen ook nog moesten bemannen. Ik kijk er op een positieve manier op terug maar ben toch ook blij dat de brug weer open is en ik die anderhalve kilometer weer snel met mijn elektrische fiets kan afleggen”, lacht ze.

Chocolaatjes cadeau

Ook de schippers zelf kijken er met plezier op terug. “We zijn blij dat we die mensen toen uit de nood konden helpen. Mensen die hun boodschappen gingen doen, voor het werk de overzet nodig hadden, iedereen was heel dankbaar. We hebben ons best gedaan om die periode voor hen zo makkelijk mogelijk te maken”, vertelt schipper René Verbeeck (64). “Het gemeentebestuur stond er ook echt op dat we aanwezig waren op het feest ter heropening van de brug. Ze hebben ons meermaals bedankt. Dat doet deugd als je je maanden ergens voor inzet. Van sommigen kregen we zelfs chocolaatjes als cadeau”, zegt zoon Nils (36) die al van kleins af aan meegroeide in de zaak ‘Jan Plezier’.

En dat René en Nils paraat stonden bevestigt ook het gemeentebestuur. “We moesten nog maar vragen om hun uurschema aan te passen, vroeger uit te varen of later te blijven, ze stonden al-tijd paraat. We konden niet beter wensen”, aldus burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld).

Vrijdag 14 juni 2019 ging de brug voor het eerst weer open. Daarvoor werd een heus volksfeest georganiseerd. Het waren niet de auto’s maar wel reus Charel van den overzet die het eerst de nieuwe brug over ging. De Humbeekenaren konden het glas heffen en waren blij dat de kommer en kwel achter de rug was.