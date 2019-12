Drukte om woonuitbreidingsgebieden. Oppositie: “Ze willen alles verharden”, meerderheid: “We willen bebouwing net tegengaan” MKV

20 december 2019

16u44 0 Grimbergen Ook al gaat de betonstop waarschijnlijk minder drastisch zijn dan eerst gedacht. Groen wil de verharding van de bodem zoveel mogelijk beperken, op die manier het landelijk karakter behouden en tevens ook de verkeersdruk beperken. “Meer bebouwing, wil zeggen meer auto’s en dus ook meer verkeersdruk”, aldus Eddie Boelens.

“De vorige coalitie zette 42,7 ha woonuitbreidingsgebied om in open ruimte. Nu kiest deze meerderheid voor ruimtelijke uitvoeringsplannen die de overblijvende woonuitbreidingsgebieden grotendeels zullen verharden en omzetten in woonzone”, vertelt Boelens. Het gebied dat hen momenteel zorgen baart is de groene zone aan de Priesterlindestraat. Aan de ene kant van de straat ligt 11,2 ha woonuitbreidingsgebied, aan de andere kant 5 ha. “We willen voorkomen dat het hier wordt volgebouwd. De meerderheid stelt dat het gebied achter de Lammekes zowel woon- als recreatiezone zal worden. De Vilvoordsesteenweg en Spaanse Lindebaan zijn nu al verzadigd, wij zijn ervan overtuigd dat dit geen goed idee is”, zegt Boelens vastberaden.

Bart Laeremans (Vernieuwing) Schepen voor omgeving, wonen en ruimtelijke ordening, spreekt van paniekzaaierij. “Hetgeen wij net willen is speculaties voorkomen en het volbouwen tegengaan. De zone van 11ha aan de kant van de Lammekes willen we omzetten in recreatiezone. Wat daar precies allemaal gaat komen ligt nu helemaal nog niet vast maar daarmee gaan we verharding net tegen. Mogelijke opties voor die zone zijn sportvelden, een parkje, noem maar op”, verdedigt Laeremans. “De andere kant van de straat willen we inderdaad omzetten in woonzone. Niet om nu al te beginnen bouwen, integendeel. De toenemende druk wat het aantal inwoners betreft stijgt alleen maar en dus moeten we reserves vastleggen voor de toekomst. Die reserves worden waarschijnlijk rond 2030 aangesproken.”

Laeremans benadrukt dat ze het karakter van Grimbergen willen bewaren en dat van hoogbouw geen sprake is. “Al is de tijd van de viergevelwoningen voorbij. Wat de noden zullen zijn in 2030 moet dan bekeken worden maar het opstellen van zo’n plannen gebeurt met inspraak van de omgeving.”