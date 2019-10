Dringende extra werken wegens scheur in wegdek Margo Koekoekx

04 oktober 2019

15u42 0 Grimbergen Op maandag 7 oktober beginnen er extra werken in Grimbergen. Het wegdek ter hoogte van het fietspad naast voormalig jeugdhuis Mamoet is verzakt. Hoe dat precies komt gaan ze zo snel mogelijk onderzoeken, zo laat gemeente Grimbergen weten.

Vanaf dinsdag 8 oktober staat de afbraak van voormalig jeugdhuis Mamoet op de planning. Om de veiligheid op de twee werven te garanderen verandert de verkeerssituatie naar éénrichtingverkeer. Van de Vilvoordsesteenweg via de Rijkenhoekstraat naar de Veldkantstraat rijden is wel mogelijk, omgekeerd niet. Enkel fietsers en lijnbussen kunnen wel nog van de Rijkenhoekstraat naar de Vilvoordsesteenweg rijden.

De gemeente schat het einde van de werken in op 12 oktober. Of dat haalbaar is hangt af van de oorzaak van de verzakking en de weersomstandigheden.