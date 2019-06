Drie weken werken in Prinsenstraat en Spaanse Lindebaan DBS

28 juni 2019

18u41 0 Grimbergen In de Prinsenstraat wordt vanaf maandag drie weken gewerkt tussen het Guldendal en de rotonde. Ook in de Spaanse Lindebaan tussen de rotonde en de Tangestraat zijn werken voorzien. Het gaat om de aanleg van nutsleidingen zoals water en elektriciteit voor een nieuwe verkaveling op de Spaanse Lindebaan.

Het weggedeelte tussen de rotonde en het Guldendal wordt afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voor fietsers en voetgangers. De nodige omleidingsroutes worden voorzien.

In de Spaanse Lindebaan kan er tijdens de werken maar één rijstrook open blijven tussen de rotonde en Tangestraat. Voor het verkeer zal in dit weggedeelte beperkt éénrichtingsverkeer worden in gesteld. De nodige omleidingsroutes worden voorzien.

Voor de volledige werfzone geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. Normaal zijn de werken voltooid op 21 juli.