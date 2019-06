Drie nieuwe ‘Does’ in het MOT DBS

04 juni 2019

17u08 0 Grimbergen Het Museum voor Oudere Technieken (MOT) biedt van april tot en met september ‘Does’ aan. Dat zijn workshops van een halve of hele dag. Er zijn ook opnieuw enkele nieuwigheden.

Does zijn korte kennismakingen met een bepaalde techniek en zijn bedoeld als smaakmaker. Ze zijn gericht op volwassenen, maar soms kunnen ook jongeren aansluiten. De Does vinden plaats aan het Guldendal of aan de Liermolen te Grimbergen.

Naast de reeds bestaande Does, zoals de ‘Bak-Doe’ en de ‘Slijp-Doe’, vinden er de komende weken heel wat nieuwe workshops plaats.

Zo kan je op 6 juli ontdekken hoe je van een eiken stam dakspanen kan kloven met behulp van enkele eenvoudige technieken en handwerktuigen. Op 20 juli kan je dan weer leder leren bewerken en op 3 augustus een houten lepel leren snijden.

Het volledige aanbod vind je op www.mot.be. Inschrijven voor de Does is noodzakelijk. Telefonisch via 02 270 81 11 of door te mailen naar info@mot.be.