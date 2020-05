Douwe Egbertssite wordt tijdelijke vervanger voor Het Fenikshof, “al mag de definitieve feestzaal wel wat centraler” Margo Koekoekx

09 mei 2020

08u49 0 Grimbergen Er is vervanging op komst voor feestzaal Het Fenikshof in het centrum van Grimbergen, zij het in tijdelijke vorm. Vanaf januari 2021 kunnen evenementen van verenigingen immers gedurende 5 jaar doorgaan in de voormalige Douwe Egbertsfabriek. Tegen 2026 moet de definitieve zaal in het centrum van de gemeente af zijn. Waar die zal komen, is wel nog een raadsel.

Grimbergen tekende onlangs het huurcontract voor de tijdelijke feestzaal in voormalige Douwe Egbertsfabriek. “We tekenden het contract zonder verlenging om onszelf te verplichten met een definitieve oplossing te komen die centraler gelegen is”, vertelt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld).

De opening werd al eens verschoven van augustus naar september 2020, maar daar komen nu opnieuw enkele maanden bij. “Ik zal blij zijn als het eerste evenement in januari 2021 kan doorgaan”, zegt schepen voor Feestelijkheden William De Boeck (Open Vld). “Het gaat een ruime locatie zijn. Zo komt er een ruime feestzaal van 550m2, een ruime keuken van 120m2 zodat eetfestijnen van verenigingen er ook mogelijk zijn, er zal een vestiaire zijn, een ruime inkomhal, voldoende berging en een volledig nieuw sanitair gedeelte. Het totaalplaatje beslaat 1.200m2 en we voorzien de zaal op een capaciteit van 500 bezoekers", zegt hij opgetogen.

De omgevingsvergunning is aangevraagd. “De werken die al kunnen starten, zullen we zo snel mogelijk laten uitvoeren. Tegen januari 2021 hoop ik dat verenigingen de polyvalente zaal in gebruik kunnen nemen.”

Populaire parochiezalen

Voorzitter van de Jeugdraad Frederik De Pauw is blij met dat nieuws: “De verenigingen zullen heel blij zijn dat ze opnieuw ergers terechtkunnen. Veel eetdagen gingen door op andere locaties zoals het POC in Humbeek, zaal Zevensterre in Beigem omdat daar keukens zijn, alsook de zaal aan de sporthal van de Verbrande Brug die aan populariteit won. Maar fuiven die normaal in feestzaal Fenikshof doorgingen staan al een jaar on hold. Nu, tijdens de coronacrisis was het gebrek aan een zaal wat minder van belang gezien evenementen toch niet mogen doorgaan.”

De deelgemeenten hebben eigenlijk allemaal een eigen parochiaal centrum of een zaal. Niet dat daar nooit ruimte is voor verbetering, al is er nu in de eerste plaats nood aan een nieuwe feestzaal die centraler gelegen is en toch plek heeft voor voldoende parking Frederik De Pauw

Wat evenementen betreft spreken we over een tiental fuiven per jaar maar de feestzaal werd hoofdzakelijk door heel veel verenigingen gebruikt. “Er vonden veel quizzen plaats, maar ook seniorenverenigingen organiseerden er activiteiten, eetdagen van voetbal- en tennisclubs en enkele voorstellingen van CC Strombeek gingen er door. Zij moesten allen op zoek naar andere locaties.”

Met blik op toekomst

Voor De Pauw mag de definitieve feestzaal eerder in de hoofdgemeente komen. “De deelgemeenten hebben eigenlijk allemaal een eigen parochiaal centrum of een zaal. Niet dat daar nooit ruimte is voor verbetering, al is er nu in de eerste plaats nood aan een nieuwe feestzaal die centraler gelegen is en toch plek heeft voor voldoende parking.” Enkele mogelijkheden zijn volgens hem aan de sporthal in Grimbergen en de Lammekeshoeve. “Al zijn er ongetwijfeld nog mogelijkheden.” Nu is het uitkijken naar de aanpassingen tot gebruik van de Douwe Egbertssite.