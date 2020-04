Door afgelasting Grote Paaseierenraap liggen 50.000 paaseieren klaar in Grimbergen Margo Koekoekx

01 april 2020

10u59 0 Grimbergen 50.000 paaseieren liggen nu al klaar in Grimbergen. Het centrale depot van de voedselbanken in Grimbergen kreeg vandaag maar liefst 50.000 paaseieren. Door de coronamaatregelen is de grote paaseierenraap van Radio 2 afgelast en dus worden de bestelde eitjes weggeschonken door hen en Spar.

Deze keer krijgen de jongeren de paaseieren eens met Pasen zelf. Meestal komen de voedseloverschotten en dus ook paaseieroverschotten pas toe bij voedselbanken na Paaszondag. Dit jaar dus niet. Momenteel liggen de eieren in het centrale depot van de voedselbank in Grimbergen. Van hieruit vertrekken ze naar 9 deelcentra en 618 verdeelpunten.

Minder voedsel door corona

“Ongeveer 30 procent aanvoer komt van voedseloverschotten van supermarkten”, vertelt Jef Mottar, gedelegeerd bestuurder van Belgische Federatie van Voedselbanken. “Dat is een niet te verwaarlozen aandeel. Vorig jaar was dat 6.000 ton aan hoogwaardig voedsel als vlees, vis, groenten, fruit en zuivelproducten.” Deze vermindering was volgens hem vooral te danken aan het hamstergedrag van de mensen afgelopen weken.