Donjon Prinsenkasteel te bezichtigen op Archeologiedagen

12 juni 2019

08u22 0 Grimbergen In het kader van de Archeologiedagen kan je op zaterdag 15 juni hoogst uitzonderlijk een bezoek brengen aan de donjon van het Prinsenkasteel.

Een gids zorgt voor deskundige begeleiding en nadien legt een steenhouwer uit hoe zo’n gebouw tot stand kwam.

Afspraak in het MOT, Guldendal 20 in 1850 Grimbergen. Het bezoek aan de donjon begint om 14 uur. Het einde is voorzien om 15.30 uur. Deelname is gratis. Reserveren via www.mot.be of via 02/270.81.11.

Het volledige programma kan je raadplegen op www.archeologiedagen.be