Donjon Grimbergen opent deuren voor tentoonstelling ‘Steigers en steen’ Margo Koekoekx

17 juni 2020

15u47 0 Grimbergen De Donjon van Grimbergen is opgekalefaterd en opent de deuren opnieuw voor publiek. De ruïne in het Prinsenbos gaan ze niet heropbouwen maar de gemeente gaat verdere verloedering wel voorkomen. Het is het museum voor oude technieken dat er een nieuwe tentoonstelling in onderbracht: Steigers en steen.

Op 15 juni opende het MOT opnieuw zijn deuren. Dat doen ze niet zomaar maar met een gloednieuwe tentoonstelling Steigers en steen in de voormalige Donjon, de woontoren bij het Prinsenkasteel dat dateert uit 1400. Het MOT wil hier het werk van de steenhouwer centraal zetten. “Je ziet hoe hij een ruw blok natuursteen omvormt in een bruikbare bouwsteen en er staat een mooie collectie werktuigen die het verhaal van groeve tot bouwwerf illustreert. De donjon van het Prinsenkasteel is de gedroomde locatie om dit verhaal te brengen omdat die van kop tot teen met natuursteen is bekleed”, zegt Steven De Waele, conservator van het MOT.

“Doorheen de verdiepingen nodigen we de bezoeker uit om mee op zoek te gaan naar bouwkundige sporen die de geschiedenis van het kasteel verraden”, maakt De Waele ons warm. “Wat hebben de steenhouwersmerken en de bewerkingssporen ons te vertellen? Hoe komt die graffiti hier en waarvoor dienen de zware trekstangen en muurankers? Het Prinsenkasteel heeft nog heel wat geheimen prijs te geven, want het onderzoek naar het kasteel staat nog in de steigers.”

Iedereen die al jaren naar het bouwwerk kijkt en zich afvroeg het er van de binnenkant zou uitzien, hoeft zich dat niet langer af te vragen. De tentoonstelling kwam tot stand met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Alle informatie om een bezoek in te plannen staat op de website www.mot.be.

Hieronder alvast een pronkstuk uit de collectie.